На британському острові встановили хрест пам'яті Царської сім'ї

Пам'ятник останньому російському царю Миколі Другому і його рідним, а також засновниці Марфо-Маріїнської обителі в Москві великій княгині Єлизавети Федорівні був відкритий у суботу на британському острові Уайт.

Відкрив пам'ятник заступник голови Об'єднання членів роду Романових князь Ростислав Романов, повідомляє "Благовіст-інфо".

На церемонії відкриття пам'ятника у вигляді хреста, автором якого стала російський скульптор Олена Безбородова, був присутній у тому числі лорд-лейтенант (офіційний представник монарха) острова Уайт генерал-майор сер Мартін Уайт.

До відкриття пам'ятника приурочено відкриття виставки під назвою "Хрест Романових", присвяченої останнім дням життя Миколи Другого і царської сім'ї.

Виставка проходить у маєтку Barton Manor, у якому Романови побували у 1909 році, і на ній представлено чимало особистих речей, фотографій і предметів, пов'язаних із російською царською сім'єю. Багато експонатів зберігаються у приватних колекціях по всьому світу і виставляються досить рідко.

Організатором виставки та ідеологом створення пам'ятника виступило Товариство пам'яті великої княгині Єлизавети Романової у Великобританії.