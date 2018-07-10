У Великобританії хрестили принца Луї

Вчора, 9 липня, королівське подружжя принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які у квітні втретє стали батьками, хрестили новонародженого сина принца Луї Артура Чарльза Кембриджського.

Відео з місця церемонії опубліковано на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Про це повідомляє сайт "112.ua".

Церемонія пройшла у вузькому колі родичів у королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Уелби, який у травні обвінчав принца Гаррі і Меган Маркл.

Під час хрещення використовували воду з річки Йордан і срібну купіль, яка була виготовлена ще під час правління королеви Вікторії у 1840 році для хрещення її першої дитини.

Хрещеними принца Луї герцог і герцогиня Кембриджські обрали своїх друзів і родичів.

Кейт Міддлтон була одягнена в білосніжну сукню від свого улюбленого дизайнера Олександра Макквіна, його вбрання вона обирала і для двох попередніх церемоній хрещення.

До списку запрошених гостей потрапили принц Чарльз із дружиною Каміллою, принц Гаррі і Меган Маркл, батьки Кейт, а також її молодша сестра Піппа з чоловіком і брат Джеймс Міддлтон.

Зазначимо, що за інформацією видання DailyMail, принц Гаррі подарує племіннику Луї перше видання книги англійського дитячого письменника Алана Мілна "Вінні-Пух і всі-всі-всі" вартістю понад 10 тисяч доларів.