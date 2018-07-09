У Грузинському соборі виявили кинутого матір'ю немовля

Мати залишила місячну дівчинку в Кафедральному соборі Святої Трійці – Самеба в Тбілісі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав місцевий архімандрит Іоване Мчедлішвілі, повідомляють "Новини-Грузія".

Архімандрит також опублікував фотографії дитини, а також відео, на якому добре видно, як мати шукає місце, щоб покласти дитину, проте пізніше вони були видалені.

«Близько години тому, мати залишила у храмі дівчинку, якій приблизно місяць від народження, і пішла. Немовля, яке плакало, знайшла продавчиня свічок.

Після того, як подзвонили в службу 112, патрульна поліція і бригада швидкої допомоги забрали маленького ангела. Сподіваюся, встановлять, що сталося...», - написав архімандрит.

Пізніше архімандрит написав, що у матері психічні проблеми і родичі дитини доглянуть за нею.

Між тим, новина викликала бурхливе обговорення у соціальній мережі. Багато людей висловили бажання забрати і виховати дитину. Інші висловили пропозицію надати допомогу жінці, щоб вона могла сама виховати свою дитину.