Чукотська влада вимагає знести поклінний хрест на мисі Дежньова

Місцеві органи влади на Чукотці вимагають до 10 липня знести православний поклінний хрест, встановлений нижегородським мандрівником Валентином Єфремовим на крайньому східному рубежі Росії – мисі Дежньова.

Національний природоохоронний парк «Берингія» як у 2017 році, так і у теперішній час, категорично відмовляється надати дозвіл на встановлення поклінного хреста, мотивуючи це тим, що навіть на просте відвідування мису Дежньова потрібно отримувати особливий дозвіл, а ведення будь-якої господарської діяльності на території парку взагалі неприпустимо, повідомляє сайт «Православие.ru».

Почалося все з того, що відомий російський мандрівник Єфремов, який першим у світі досяг Північного полюса на повітряній кулі, вирушив підкорювати простори Чукотки, взявши благословення у єпископів і Патріарха Кирила. У рамках експедиції «Росія від Сходу до Заходу» цей православний дослідник пройшов шлях від Калінінграда до мису Дежньова.

Діставшись після довгої подорожі до мису Дежньова, голова Нижегородського клубу мандрівників створив там меморіал на честь російських завойовників Чукотки і жертв політичних і релігійних репресій. Меморіал складається з поклінного хреста, дзвону та якоря, які Єфремов спеціально привіз із Нижнього Новгорода.

Однак керівництво національного парку «Берингія» (Чукотська автономна область), на території якого і розташований мис, виступило різко проти встановлення меморіалу.

Керівництво парку "Берингія" заявляє, що дії православного мандрівника незаконні, бо "хрест був встановлений на кордоні об'єкта культурної спадщини "Багатошарове поселення Наукан"", і ця дія може завдати шкоди пам'яткам археології", причому як відомим, так і "поки ще не виявленими".

Аргументом прихильників збереження у недоторканності шаманських територій служить те, що це давнє місце, виникнення якого нібито належить до Середньовіччя, є священним для ескімосів (які, до речі, повністю покинули його у 1958 р.) та інших народів Півночі, що зберігають свої традиційні язичницькі вірування.

Зрештою керівництво національного парку «Берингія» вислало Єфремову офіційне розпорядження демонтувати і вивезти встановлені ним знаки до 10 липня 2018 р. У іншому випадку цей меморіал на честь російських православних підкорювачів Чукотки буде зруйнований співробітниками спеціальної державної інспекції.