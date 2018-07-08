В Італії церковні ієрархи обговорили ситуацію з християнами на Близькому Сході

14:52, 08 липня 2018
Світ
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В Італії відбулася зустріч церковних ієрархів / mospat.ru

Зустріч розпочалася біля входу в базиліку святителя Миколая, де Папа Франциск вітав прибулих Голів і членів делегацій Східних Церков, повідомляє сайт mospat.ru.

/ mospat.ru

Потім Папа, Патріархи і представники Церков пройшли в крипту базиліки, щоб вклонитися мощам святителя Миколая. Захід продовжився молитвою про мир на Близькому Сході, яка відбулася на спеціально спорудженому майданчику на морській набережній.

У ході обговорення ситуації на Близькому Сході Глави та представники Східних Церков відзначали загрозу християнській присутності у ряді близькосхідних країн, де навіть у випадку відсутності прямих гонінь християн обмежують у правах, у той час як уряди західноєвропейських держав або не помічають страждань християнського населення, або не докладають необхідних зусиль для його захисту.

/ mospat.ru

Зустріч завершилася на площі перед базилікою святителя Миколая, де Папа Франциск зачитав заклик до миру на біблійній землі Близького Сходу. З глибокою стурбованістю Папа згадав Єрусалим, святе місто для християн, іудеїв і мусульман, які покликані жити у взаємній повазі один до одного.

Особливий біль, за словами Папи, викликають сльози дітей – безневинних жертв воєн і насильства: «У надії дитяче обличчя... Тільки витерши його сльози, світ зможе повернути собі гідність». На знак надії та із закликом до миру учасники зустрічі випустили в небо білих голубів.

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