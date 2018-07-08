В Італії церковні ієрархи обговорили ситуацію з християнами на Близькому Сході

Вчора в місті Барі (Італія) відбулась зустріч Глав та представників Східних Церков, присвячена становищу християн на Близькому Сході.

Зустріч розпочалася біля входу в базиліку святителя Миколая, де Папа Франциск вітав прибулих Голів і членів делегацій Східних Церков, повідомляє сайт mospat.ru.

Потім Папа, Патріархи і представники Церков пройшли в крипту базиліки, щоб вклонитися мощам святителя Миколая. Захід продовжився молитвою про мир на Близькому Сході, яка відбулася на спеціально спорудженому майданчику на морській набережній.

У ході обговорення ситуації на Близькому Сході Глави та представники Східних Церков відзначали загрозу християнській присутності у ряді близькосхідних країн, де навіть у випадку відсутності прямих гонінь християн обмежують у правах, у той час як уряди західноєвропейських держав або не помічають страждань християнського населення, або не докладають необхідних зусиль для його захисту.

Зустріч завершилася на площі перед базилікою святителя Миколая, де Папа Франциск зачитав заклик до миру на біблійній землі Близького Сходу. З глибокою стурбованістю Папа згадав Єрусалим, святе місто для християн, іудеїв і мусульман, які покликані жити у взаємній повазі один до одного.

Особливий біль, за словами Папи, викликають сльози дітей – безневинних жертв воєн і насильства: «У надії дитяче обличчя... Тільки витерши його сльози, світ зможе повернути собі гідність». На знак надії та із закликом до миру учасники зустрічі випустили в небо білих голубів.