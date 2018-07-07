Суд у США визнав баптистського пастора причетним до хакерського угруповання

Суд присяжних у нью-йоркському районі Бруклін визнав пастора баптистської церкви Пенсільванії Віталія Корчевського, який проживав раніше в Україні, винним у шахрайстві.

Корчевський займав пост віце-президента банку Morgan Stanley, був професійним трейдером на Уолл-стріт і заснував власний хедж-фонд. Разом із Корчевським обвинувальний вирок був винесений Владиславу Халупському, який, за даними Reuters, був хакером і жив у Брукліні, а також в українській Одесі.

Присяжні визнали Корчевського і Халупського членами американсько-українського угруповання, що спеціалізувалася на викраденні інсайдерської інформації та шахрайстві. Загалом до групи, що діяла у США і в Україні, входили десять хакерів і осіб, що займалися торгами на біржі.

Адвокат Корчевського не виключив можливість подачі апеляції, при цьому покарання Корчевському і Халупському поки не оголошено.

За даними ФБР, кіберзлочинці спеціалізувалися на отриманні несанкціонованого доступу до заяв низки компаній для преси до офіційної публікації інформації, використовуючи отримані інсайдерські дані для торгівлі на біржі.

За даними Комісії США із цінних паперів і ринків, фігуранти справи незаконно отримали від своєї діяльності до 100 млн доларів.