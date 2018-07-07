В Індії сестри милосердя з будинку Матері Терези затримані за продаж немовлят

Черниця та інші співробітники благодійного будинку матері Терези в індійському штаті Джаркханд звинувачені в торгівлі дітьми.

Про це повідомляє CNN.

Індійський комітет із захисту дітей встановив, що як мінімум дві людини забирали дітей у незаміжніх матерів і продавали їх. Відомо, що таким чином продали щонайменше чотирьох немовлят.

Одна із сімей розповіла, що купила дитину за 1700 доларів США у співробітниці будинку, але та забрала дитину назад і не віддала гроші.

Нагадаємо, благодійний дім, у якому передбачають торгівлю дітьми, був заснований матір'ю Терезою і давав притулок незаміжнім вагітним жінкам.