В Ірані застрелили відомого сунітського проповідника
02:04, 07 липня 2018Світ
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Вбитий проповідник був відомим ісламським діячем Ірану / islamnews.ru
Вчора в Ірані невідомі застрелили відомого сунітського проповідника, коли той виходив з мечеті міста Хаш у провінції Белуджистан.
На цей час правоохоронні органи з'ясовують мотиви злочинців, повідомляє "Іслам News".
Вбитий проповідник Абдулшакур Курд був відомим і популярним ісламським діячем Ірану.
Нагадаємо, що більшість 80-мільйонного населення Ісламської республіки Іран складають мусульмани, які сповідують іслам шиїтського толку, однак, за різними відомостями, від 10 до 20 мільйонів людей є прихильниками сунізму.
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