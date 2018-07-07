В Ірані застрелили відомого сунітського проповідника

Вчора в Ірані невідомі застрелили відомого сунітського проповідника, коли той виходив з мечеті міста Хаш у провінції Белуджистан.

На цей час правоохоронні органи з'ясовують мотиви злочинців, повідомляє "Іслам News".

Вбитий проповідник Абдулшакур Курд був відомим і популярним ісламським діячем Ірану.

Нагадаємо, що більшість 80-мільйонного населення Ісламської республіки Іран складають мусульмани, які сповідують іслам шиїтського толку, однак, за різними відомостями, від 10 до 20 мільйонів людей є прихильниками сунізму.