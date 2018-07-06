В Австралії заарештовані християни-баптисти за «ворожі коментарі» щодо мусульман

В Австралії потрапили під арешт християнські фундаменталісти, які розпочали ворожі дії стосовно мечеті міста Брісбен.

Група з чотирьох агресивно налаштованих фундаменталістів, які відвідують місцеву баптистську церкву, прибула до мечеті Кураби і Дарра, де чіплялася до її членів з ворожими коментарями, повідомило сьогодні видання ABC News.

Суперечка між християнином Логаном Робертсоном і мусульманином Алі Кадрі потрапила до об'єктиву камери, при цьому помітно, що мусульманин намагається залагодити конфлікт, а ісламофобськи налаштований незнайомець – загострити.

«Я намагаюся розмовляти з вами чемно, чому ви так агресивно відповідаєте?» – говорить на відео Кадрі.

«Тому що я ненавиджу релігію іслам. Я ненавиджу не мусульман, а саму релігію, – відповідає Робертсон. – Ми знімаємо документальний фільм про вашу брехливу релігію».

«Ви не патріот, ви розпалювач ненависті, ось ви хто, мій друг. Але незважаючи на це, я не відчуваю до вас ненависті», – відповідає мусульманин.

Парафіянам мечеті довелося викликати поліцію, яка затримала правопорушників. Баптистська церква поспішила дистанціюватися від дій своїх активістів, повідомляє видання.