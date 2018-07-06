Громадянам Австрії дозволили вказувати у документах третю стать

Конституційний суд Австрії постановив, що влада зобов'язана вказувати в офіційних документах третю, нетрадиційну стать.

Згідно із судовим актом, громадяни Австрії тепер можуть позначати свою стать як «інтер» або «інша», повідомляє «Седмиця».

«Вперше в житті я відчуваю, що мене визнають тим, ким я народився», – заявив після оголошення судового рішення позивач-«інтерсексуал», ім'я якого засекречено.

Наприкінці 2017 року правомочність «третьої статі» була визнана судами у Німеччині, потім у Нідерландах. При прийнятті рішень суди європейських держав виходили з думки про те, що «інтерсексуали» – особи з неявно вираженими ознаками якоїсь певної статі – чоловічої або жіночої; судження про невизначеність статі деяких громадян було сформовано у тому числі на підставі медичних експертиз, які за заявою бажаючих підтверджували, що вони не є ані чоловіком, ані жінкою.