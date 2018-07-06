Вірменські активісти увірвалися в Ечміадзін, вимагаючи зречення Католикоса Гарегіна II

Активісти руху «Нова Вірменія, новий патріарх», що вимагають зречення від сану Католикоса всіх вірмен Гарегіна II, увірвалися в будівлю канцелярії Першопрестольного Ечміадзіна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник прес-служби канцелярії Ечміадзіна священик Ваграм Мелікян, повідомляє 6 липня armeniasputnik.

За його даними, активісти «виступають з ультимативними вимогами, проявляють провокаційну поведінку, вони ніяк не хочуть прислухатися до закликів припинити ці неприйнятні дії».

Ваграм Мелікян додав, що учасники ініціативи намагалися застосувати насильство.

У той же час лідер активістів Карен Петросян повідомив журналістам, що все було інакше, і церковнослужителі самі атакували їх. «Ми будемо стояти тут і не підемо, поки Католикос не відмовиться від своєї посади», - сказав він. На місці інциденту знаходиться поліція.

Пізніше глава прес-служби канцелярії на своїй сторінці в Facebook написав, що Католикос готовий зустрітися з протестувальниками. Після зустрічі з активістами, які вимагають відставки Католікоса, єпископ Аршак Хачатрян заявив журналістам, що Католікос всіх вірмен Гарегін II не збирається відмовлятися від сану, а активістам говорити мовою ультиматумів не варто.