В Японії стратили сімох лідерів секти "Аум Сінрікьо"

Вранці в п'ятницю, 6 липня, в Японії були страчені семеро колишніх керівників релігійної секти "АУМ Сінрікьо".

Їх прізвища на екстреній прес-конференції в Токіо, яка транслювалася в прямому ефірі, офіційно оголосила міністр юстиції Японії Еко Камікава, повідомляє Благовест. Інфо.

"Приведені у виконання смертні вироки Тидзуо Мацумото (відомого як Секо Асахара), Києхиде Хаякава, Томомицу Ниими, Масамі Цутия, Томомаса Накагави, Сейїті Ендо. Злочини, які вони скоїли, різні в кожного. Ці злочини були організовані, заплановані та безпрецедентні. Ніщо подібне не повинно повторюватися і надалі. Це страшні і важкі злочини. Вони нажахали людей в інших країнах, потрясли суспільство, вони відносяться до категорії терактів з використанням хімічної зброї", - сказала міністр.

Камікава повідомила, що не була присутня особисто під час страт, але відмовилася назвати причину цього. Також вона відмовилася відповісти на питання, чому саме ці сім чоловік були страчені першими.

Всі страчені сьогодні люди мали відношення до виробництва газу зарин, розробці хімічної зброї, а також до придбання звичайного озброєння. Так, наприклад, Хаякава виконував функції організації військового міністра. У 1993 році керував будівництвом заводу з виробництва зарину в одному з підрозділів секти в Японії. На початку 1990-х Хаякава був частим гостем у відділеннях "АУМ Сінрікьо"* у Росії. Його візити, як правило, носили практичний характер: саме він займався придбанням і доставкою в Японію автоматів Калашникова і вертольота МІ-8.

Релігійна секта "Аум Сінрікьо" ("Вчення істини Аум") була організована в 1987 році Секо Асахарою (Тидзуо Мацумото). Чисельність секти досягала, за різними даними, від 30 до 50 тисяч чоловік. У 1994 році адепти "Аум Сінрікьо" розпорошили газ зарин у місті Мацумото в префектурі Нагано, загинули сім чоловік. У березні 1995 року сектанти розпорошили зарин у токійському метро, 13 людей загинули і 6,3 тисячі отримали отруєння різного ступеня тяжкості. Тоді поліція заарештувала близько 30 керівників секти, 13 з них, в тому числі і Секо Асахарі, винесені смертні вироки, які до сьогоднішнього дня не були приведені у виконання. Однією з причин, за якими Асахару та інших керівників не стратили, стало те, що до початку 2012 року трьом керівникам секти вдавалося переховуватися, і збереження життя глави організації могло виявитися важливим для слідства у разі їх арешту і передання до суду. У 2012 році всі вони були заарештовані й засуджені. У ході розглядів у якості свідків виступали засуджені до смерті члени секти. Останньою крапкою по всіх справах секти стало рішення суду в січні цього року, відмовив в апеляції одному з них. Таким чином, збереження життя всіх 13 чоловік втратило значення для слідства і суду. Навесні цього року засуджених до смерті розподілили по різних тюрмах Японії, що означало підготовку до приведення у виконання смертних вироків.