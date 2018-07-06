Правозахисники заявили в ООН про порушення прав віруючих УПЦ

Під час чергової, 38-ї, сесії Ради з прав людини ООН, яка проходила з 28 червня по 6 липня в Женеві, представники НУО «Громадський правозахист» (NGO Public Advocacy) підняли питання щодо релігійної ситуації в Україні.

Зокрема, знову було піднято питання про «храми, насильницько захоплені в період 2015-2018 рр. в Західній Україні, а також про неефективне розслідування кримінальних проваджень, відкритих за заявами віруючих», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт правозахисної організації.

Крім того, правозахисною організацією в ООН було подано спеціальну заяву, в которій йдеться про тривалий конфлікт навколо храму в с. Птича Рівненської області, що належить УПЦ на праві власності, але був необґрунтовано заарештований за рішенням суду. З 2015 року і до сьогодні тут не відновлені Богослужіння. Незважаючи на 5 судових рішень у цій справі, що підтверджують права громади на будівлю храму, він заарештований в рамках кримінального провадження, начебто будівля є засобом вчинення злочину.

На додаток до масових захоплень храмів, підпалів, погроз віруючим, на розгляд ООН були подані законопроекти №№4128, 4511, 5309, які вже отримали негативну характеристику з боку міжнародної громадськості, представників Православних Церков, рекомендовані для відхилення науково-експертним управлінням Верховної Ради як такі, що не відповідають Законодавству України та нормам міжнародного права. Однак вони досі на розгляді у парламентарів. Відповідно до цих законопроектів деякі політики хочуть надати УПЦ спеціальний статус, змусити підписувати спеціальні угоди з державними органами, призначати священнослужителів державними структурами тощо. При цьому, для інших конфесій такий обов’язок не встановлюється.

Також правозахисники звернули увагу ООН і делегацій держав-учасників сесії на такі порушення прав віруючих, як «риторика ненависті в рішеннях обласних рад депутатів та у ЗМІ», що дає суспільству сигнали про безкарність правопорушень стосовно УПЦ.

Як відзначають у прес-службі організації «Громадський правозахист», дані заяви були зроблені в ООН у зв’язку з тим, що до теперішнього часу порушені права православних в Україні так і не були відновлені.