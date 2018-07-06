Американці склали свій фоторобот Бога

Група американських дослідників вирішила з'ясувати, яким представляють обличчя Бога сучасні християни, що живуть у США; на думку вчених, уявлення про вигляд божества може багато чого розповісти про риси особистості, якими наділяють його віруючі.

Результати дослідження опубліковані в журналі PLOS One.

Вчені взяли усереднений образ американця, складений з 50 портретів реальних людей; алгоритм, який сплутав п'ятдесят облич в одне, враховував демографічну статистику США - співвідношення жінок і чоловіків та представників різних національностей і віку.

Потім вчені використовували техніку «зворотної кореляції» (reverse correlation): на екран перед учасниками експерименту виводили дві картинки, створені на основі первинного усередненого образу, але з додаванням «шуму». Учасник повинен був вибрати з двох зашумлених зображень те, яке, на його думку, більше нагадує образ Бога, існуючий у нього чи у неї в уяві; після декількох десятків ітерацій виходило зображення, близьке до уявлення добровольця те, як виглядає обличчя Бога.