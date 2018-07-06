Італійський священик розписався зі своїм помічником на Канарських островах

Веронський священик розписався зі своїм помічником в Іспанії.

Дон Джуліано Косталунга зіграв весілля із капеланом у квітні на Канарських островах, повідомляє сайт «Италия по-русски».

Однак, повернувшись до Верони одруженим чоловіком, він не подав офіційного прохання до єпархії про зняття з нього духовного сану. Партнер і офіційний чоловік Дона Джуліано роками був його наближеною особою.

"Косталунга все ще священик", - підтверджує єпископ Верони Джузеппе Дзенти. - Це дуже неприємна історія для нашої церкви. Якщо запит про зняття духовного сану не надійде найближчим часом, ми самостійно усунемо його від богослужінь".

Дон Джуліано є парафіяльним священиком церкви Сельва-ді-Проньо, містечка поблизу Верони. Як розповідають місцеві газети, місцеві жителі давно знали про нетрадиційну сексуальну орієнтацію пастора. Сам священик в інтерв'ю місцевій пресі розповів, що ні про що не шкодує і що, нарешті, "реалізував свою мрію після десяти довгих років очікування".