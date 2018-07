У США випустять альбом Елвіса Преслі з піснями про Бога та віру

На 10 серпня у США анонсували вихід музичного альбому з композиціями всесвітньо відомого співака Елвіса Преслі (1935-1977) про Бога та віру.

До альбому «Where No One Stands Alone» увійдуть 14 композицій, виконаних Преслі в стилі госпел – популярному в США жанрі духовної християнської музики, повідомляє видання «The Christian Post».

Особливістю диска стане те, що він об'єднає виконання пісень Преслі із сучасними аранжуваннями. До альбому також увійдуть бек-вокали виконавців, які виступали з музикантом до його смерті у 1977 році.

Головну пісню альбому, винесену в його назву, у дуеті з голосом свого батька виконає дочка Елвіса Преслі Ліза Марія Преслі.

Планується, що альбом випустять у цифровому форматі на CD, а також класичному вінілі.

Видання зазначає, що Елвіс Преслі виріс у релігійній сім'ї, у якій було обов'язковим відвідування церкви і спів у церковному хорі. У молодості Преслі відвідував щомісячні госпельні шоу в Мемфісі, які справили на нього глибоке враження. Пізніше сам Преслі записав три госпел-альбоми, які принесли йому премії «Греммі».

Відомо, що співака у США прозвали «королем рок-н-ролу», на що він зауважив, що «є тільки один король, і це Іісус Христос». Християнську музику він описував як «найчистішу річ на цій землі».

Елвіс Преслі відкрито ототожнював себе із християнством, хоча деякі вважають, що він був більше шукачем віри, ніж серйозним віруючим. Тим не менш, його інтерес до християнства залишився з ним до кінця життя - після смерті Преслі поряд з його тілом знайшли книгу про Туринську плащаницю.