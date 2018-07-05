На крейсері «Аврора» вперше з 1917 року почав регулярно діяти корабельний храм

На крейсері «Аврора» у Санкт-Петербурзі розпочав регулярну роботу корабельний храм святителя Миколая Мирлікійського, закритий у 1917 році.

Розташований храм у центральній частині судна, над світловим люком. Відновили його за архівними фотографіями та кресленнями, повідомляє сайт журналу "Фома".

У храмі є ікони, розміщені на розсувному іконостасі, а також усе необхідне церковне начиння.

Таким чином, тепер у дні церковних свят, а також у вихідні в корабельному храмі будуть звершуватися богослужіння, у тому числі Літургія.

Нагадаємо, що 15 квітня 2018 року в корабельному храмі відбулася історична подія – вперше за останні 100 років була звершена Літургія.

Відзначається, що крейсер першого рангу «Аврора» був побудований у Санкт-Петербурзі 1903 року. Екіпаж корабля брав участь у Російсько-Японській війні (1904-1905 рр..), Першій світовій війні (1914-1918 рр..), у подіях Громадянської війни (1918-1922 рр..) і в Другій світовій війні (1941-1945 рр..).