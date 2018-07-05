В Австрії 17 людей судять за ісламофобію

В австрійському місті Грац перед судом постали 17 членів так званого "Идентаристского руху Австрії", які звинувачуються по цілому ряду статей, у тому числі в расизмі та ісламофобії.

Зокрема, підсудним пред'явлені звинувачення в членстві у злочинній організації, псуванні майна, розпалюванні ненависті і поширенні расистських поглядів, повідомляє Islam-today.

Як заявили представники прокуратури, обвинувачені свідомо користувались зростаючим в австрійському суспільстві страхом перед атаками радикальних ісламістів, пов'язуючи іслам з тероризмом, а мусульман – з терористами. Серед найбільш «видатних» випадів групи - плакат з написом «Ісламізація вбиває», який активісти руху помістили на даху одного з будинків Граца в 2016 році, плакат із закликом до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з закликом «забрати всіх турків з Австрії» у 2017 році та інші.