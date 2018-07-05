Церква Індіани у якості протесту посадила статуї Іісуса, Діви Марії та Йосипа у клітку

У якості протесту проти нових заходів щодо іммігрантів на кордоні і розлучення сімей церква в Індіані посадила статуї немовля Іісуса Христа, Діви Марії та Йосипа в клітку.

Статуї за ґратами виставлені на галявині перед собором Христа в Індіанаполісі. Це імітує центр утримання, у таких місцях сьогодні заключені сотні дітей, відлучених від батьків, повідомляє сайт Амегіса.ги.

«Кожна сім'я – священна», - з таким гаслом проводиться кампанія проти нових правил «нульової толерантності» щодо сімей нелегальних мігрантів. Святу родину помістили за ґрати, оскільки ті теж колись були «бездомними прохачами притулку».

Отець Стів Карлсен (Steve Carlsen), глава церкви, каже, що «Святе Письмо ясно вказує, як ми повинні ставитися до людей, які намагаються відшукати захист для своїх сімей, - ми повинні проявляти милосердя і вітати їх».

Кампанія спрямована на те, щоб «привернути увагу до гуманітарних звірств імміграційної політики нульової толерантності», - йдеться у заяві церкви.