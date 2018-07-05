Грузинський суд визнав неконституційними податкові пільги для Православної Церкви

Конституційний суд Грузії задовольнив позов релігійних меншин і скасував норму Податкового кодексу, яка передбачає звільнення Грузинської Православної Церкви від сплати ПДВ під час будівництва храмів, їх реставрації та розпису.

Рішення Конституційного суду набуде чинності 31 грудня 2018 року, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на повідомлення на сайті суду.

Представники ряду релігійних конфесій звернулися до Конституційного суду з позовом проти парламенту Грузії з питання доцільності звільнення Православної Церкви від сплати ПДВ у березні 2017 року.

Позов подали Євангелістсько-баптистська церква Грузії, "Церква Грузії - слово життя", "Церква Христа", "Церква компанії віри Грузії", Транскавказький союз християн-адвентистів сьомого дня, "Апостольська адміністрація латинських католиків Кавказу", Союз мусульман Грузії і "Церква Святої Трійці".

Вони висловили протест проти того, що від сплати ПДВ під час будівництва храмів, їх реставрації та розпису, звільнялася лише ГПЦ.

У свою чергу відповідач - парламент Грузії - посилався на те, що ця норма служить визнанням особливої ролі ГПЦ в історії країни.

У підсумку Конституційний суд Грузії вважає, що порівнювані релігійні об'єднання рівноправні, а прояв особливого ставлення свідчить про підхід за релігійною ознакою.

"Суд зазначив, що особлива роль Грузинської Православної Церкви пов'язана з її історичним внеском і не служить створенню в майбутньому привілейованого правового становища для православної християнської релігії", - йдеться у повідомленні Конституційного суду.

При цьому суд вказав, що оскільки податкова пільга є частиною правових відносин, привілейоване становище патріархії Грузії у цьому випадку не ґрунтується на історичному внеску ГПЦ, а є доброю волею держави.