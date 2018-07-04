В Угорщині відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена розбіжностям та конфліктам між релігіями

У Центральному європейському університеті Угорщині відбулася триденна наукова конференція «Конфлікт в області Священного: розбіжності між релігіями і всередині них».

У роботі конференції взяли участь кілька десятків теологів, релігієзнавців, соціологів та істориків з університетів і дослідних центрів Угорщини, Румунії, Австрії, Португалії, Великобританії, Франції, Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Ірану, повідомляє "Седмиця".

«Конфлікти між різними релігійними громадами або всередині цих спільнот відбувалися з тим чи іншим ступенем інтенсивності протягом всієї історії людства», – йдеться у прес-релізі форуму. – При цьому позиція однієї зі сторін конфлікту оцінювалася і часто оцінюється до цього дня з точки зору відповідності або не відповідності опонента істини».

Основною метою конференції її організатори бачили в тому, щоб надати дискусійний майданчик для дослідників, які хотіли б поділитися напрацюваннями в області вивчення історичних, соціальних та ідеологічних наслідків релігійних розбіжностей, особливо в контексті зростаючого плюралізму і релігійної строкатості сучасних країн і народів, які співіснують на одній території.

Більша частина повідомлень форуму була пов'язана з проблемою конфліктів всередині ісламу і конфліктів радикальних ісламістів з представниками інших релігій.