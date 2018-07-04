У Барселоні на фасаді Спокутного храму Святого Сімейства встановили 18-тонний хрест

Будівельники встановили гігантський хрест на фасаді Спокутного храму Святого Сімейства в Барселоні.

Як повідомляє російське інформагентство, на час проведення робіт довелося перекрити рух у районі храму.

Кам'яний хрест важить близько 18 тонн. Його висота становить 7,5 метрів, ширина - понад 4 метри. Будівельники зізналися, що для них операція установки стала "справжнім викликом" через розміри та форми хреста. Для того, щоб підняти й закріпити його на фасаді, знадобився вантажопідіймальний кран.

Храм Святого Сімейства - собор, будівництво якого почалося в 1882 році на приватні пожертвування. Він є однією з головних визначних пам'яток Барселони. У 2010 році храм був освячений папою Бенедиктом XVI, визнаний придатним для звершення церковних служб й отримав звання Малої папської базиліки.

Очікується, що будівельні роботи можуть завершитися в 2026 році - у 100-літню річницю смерті автора проекту спорудження храму Антоніо Гауді. Як зазначав архітектор Хорді Фаулі, бюджет споруди храму становить близько €25 млн на рік. Фаулі також розповідав, що для будівництва храму використовується техніка, яка "ніколи раніше не була залучена в роботах такого масштабу".

За словами архітектора, висота вежі Христа складе 172,5 метра. Ця цифра вибрана не випадково - Гауді задумував своє творіння таким чином, щоб воно не перевершувало 180-метровий пагорб Монтжуїк. Висота решти п'яти веж складе 135 метрів. Архітектор мріяв про те, що собор стане "найвищою релігійною спорудою в Європі".