Регулярно відвідують церкву лише 18% жителів Європи - соцопитування

«Практикуючими християнами» (регулярно відвідують церкву) є 18% жителів Європи.

Про це йдеться в дослідженні Pew Research Center, повідомляє «Капітал».

Найбільш «християнськими» країнами континенту є Португалія, Ірландія, Італія та Австрія. Більше 80% їхніх мешканців відносять себе до християн. Однак регулярно відвідують храми не більше половини від загального числа віруючих. Приміром, 80% італійців - християни, але регулярних парафіян - лише 40%.

У число «невіруючих» країн континенту потрапили Нідерланди, Швеція та Норвегія. Там «нерелігійними» називають себе понад 40% громадян.

Соціологи також заміряли різницю між кількістю «християн за вихованням» і «актуальних християн». У всіх країнах континенту перших більше.

Найбільша різниця між цими двома показниками - в Іспанії, Бельгії, Норвегії, Швеції, Нідерландах. Саме там найбільше число громадян відмовляються вважати себе християнами, уже будучи дорослими.