У британських школах ввели заборону на спідниці через права трансгендерів

Щонайменше 40 середніх шкіл в Англії заборонили своїм ученицям носити спідниці для того, щоб підлітки-трансгендери відчували себе комфортно.

Про це в понеділок повідомила британська газета Daily Mail.

За її даними, елітна школа в графстві Східний Суссекс у вересні заборонила носіння цього предмета жіночого гардеробу. Її приклад наслідували кілька шкіл у регіоні. Видання зазначає, що, на думку представників шкіл, така форма допоможе дітям, які поки не відносять себе до жодної із статей, спокійно визначитися.

Daily Mail вказує, що не всі батьки схвалили нові норми навчальних закладів. "Я впевнена, що необхідно радитися з батьками з таких питань. Нам потрібні вагомі доводи", - висловили вони своє здивування.

Колишні школярі також виступають проти скасування жіночої форми. "Дозвольте хлопчикам бути хлопчиками, а дівчаткам бути дівчатками. Перестаньте заплутувати їх", - наводить газета слова випускниці.