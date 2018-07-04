У китайському храмі з'явився робот-чернець

У буддистському храмі в китайській столиці Пекіні служить робот-монах на ім'я Xian'er.

Ця модель являє собою одну з трьох версій робота-ченця, які існують у світі. Про це повідомляє видання TechCrunch.

Головне завдання робота - вітати молодих відвідувачів у храмі Лонцюань у Пекіні. Вони можуть взаємодіяти з ним через сенсорний екран, пульт дистанційного управління.

Відзначається, що роботу можна задати близько 100 різних питань. Однак замість того, щоб використовувати звичних асистентів, типу Alexa або Siri, робот пропонує відповіді, надані іншими ченцями.

Роботизовану версію Xian'er створили у 2015 році ряд китайських технічних фірм, у тому числі Tencent та iFlytek. Він покликаний служити послом, допомагаючи виховувати дітей і вносити до храму технології 21 століття.