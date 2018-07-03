У Киргизії держава візьме на облік всі приміщення, що використовуються в релігійних цілях

У Киргизії всі мечеті, храми, каплиці, молитовні будинки та інші приміщення, що використовуються в релігійних цілях, будуть взяті під контроль влади.

Нововведення має на меті боротьбу з екстремізмом, повідомляє Islam-today.

Директор Держкомісії Киргизії у справах релігій Зайирбек Ергешов пояснив, що відтепер усі згадані приміщення, незалежно від їх площі та місткості, мають проходити державну реєстрацію. Відповідні поправки найближчим часом планується внести в Закон «Про свободу віросповідання та релігійні організації».

Зараз, за його словами, в релігійних цілях використовуються і кафе, і ринки, і торговельні доми. «Мечеті у нас знаходяться на реєстрації, ми знаємо, хто там імам і що там проповідують і читають. Однак ми не знаємо, що відбувається за стінами молитовних будинків», - зазначає Зайирбек Ергешов.