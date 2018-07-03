У Казані мечеть затопило окропом з-за аварії на теплопроводі

На перехресті вулиць Чуйкова і Мусіна в Казані з-під землі забив фонтан окропу. В результаті аварії була затоплена міська мечеть, розташована в цьому районі.

Інцидент стався у вівторок, 3 липня, повідомляє Казанський репортер.

Під дією високої температури піднявся асфальт, один з дорожніх знаків впав в гарячу воду. Щоб уникнути нещасних випадків, рух на небезпечній ділянці вулиць було перекрито.

За даними видання, НП сталося через аварію на підземному теплопроводі. Комунікація була введена в експлуатацію в 1983 році, і до теперішнього часу повністю вичерпала свій ресурс. З метою ліквідації аварії буде замінена 20-метрова ділянка теплопроводу. Очікується, що відновлювальні роботи будуть виконані протягом доби.