Єпископи в Конго закликають не допустити голодної смерті сотень тисяч дітей

Згідно з даними ЮНІСЕФ, понад 770 тисяч дітей у центрі Демократичної Республіки Конго віком до п'яти років страждають від гострого недоїдання.

Єпископи Касаї засуджують цю ситуацію, повідомляє Седмиця.RU з посиланням на агентство Фідес. Вони підкреслюють, що гуманітарна криза була спровокована повстанням, яке підняв вождь народу лубу Камвина Нсапу («Чорний мураха»). Глава бунтівників був убитий в сутичці з урядовими військами, але його прихильники продовжують боротьбу.

Драма розігралася в єпархіях митрополії Кананга і єпархіях Луїза, Луебо і частково в єпархії Мвека. Під час своїх пастирських візитів місцеві єпископи особисто стали свідками гуманітарної катастрофи і засвідчили серйозну недоїдання населення. "Недоїдання чітко видно на територіях Дибая, Димбеленге, в тому ж місті Кананга, а також на території Казумбы, між єпархіями Луїза і Луебо. У Кананзі різні парафії підтримують недоїдаючих дітей", - сказав Марсель Мадила, архієпископ Кананги. Монсеньйор Мадила звернувся із закликом про "термінове і масштабне втручання, оскільки скоро почнеться сезон посухи. Якщо дітям зараз не надати допомогу, ми ризикуємо зазнати величезні жертви".

У ситуацію має намір втрутитися міжнародна благодійна організація «Карітас Конго». Її завдання - тісно взаємодіючи з 8 єпархіальними відділеннями, підготувати план реагування на кризу, наслідки якої, ймовірно, будуть серйозніше, ніж епідемія лихоманки Ебола. "Недоїдання неминуче посилюється з початком сезону посухи, протягом якого в сім'ях, як правило, відчувається брак продовольства", - сказав Еммануель Мбуна, національний координатор департаменту з надзвичайних ситуацій «Карітас Конго».