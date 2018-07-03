У Малайзії імам одружився на 11-річній дівчинці, чим викликав обурення суспільства

Обурення громадськості викликало те, що 41-річний малайзієць Абдул Карім взяв своєю третьою дружиною 11-річну дівчинку.

Самопроголошений імам і батько шістьох дітей був роботодавцем бідної родини заробітчан із дітьми з Таїланду, повідомляє «Седмиця» з посиланням на «Borneo Post».

Для одруження Абдул Карім відправився в середині червня на південь Таїланду. Батьки дитини-нареченої займаються збором каучуку. Шкільної освіти дівчинка не має.

Батьки нареченої погодилися на шлюб за умови, що пара буде жити разом, коли дівчинці виповниться 16 років, це законний мінімальний вік для шлюбу в Малайзії, де іслам ялвяется державною релігією.

Обурені люди по всьому світу звинувачують Каріма Абдул в педофілії та вимагають від влади дій. Усе почалося з поста на facebook 34-річної другої дружини чоловіка. Вона не заперечує проти того, що Абдул візьме ще одну дружину, повідомила жінка. Сам факт неповноліття дівчинки й те, що вона була подругою по іграх їх спільних дітей, послужило б для неї та для 41-річної першої дружини Каріма причиною для розлучення.

Абдул Карім не розуміє, в чому причина висловлюваних йому претензій і вважає, що його вчинок відповідає духу ісламу. Місцеві газети повідомляють, що він навіть подумує про позов за наклеп.