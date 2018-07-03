Нігерійський імам врятував 260 християн від мусульманських бойовиків

У Нігерії справжнім національним героєм став імам, який ризикнув своїм життям заради порятунку сотень християн.

Мусульманський лідер з центрального регіону Нігерії побачив у своєму селі велику групу втікачів із сусідніх населених пунктів – усі вони виявилися християнами, за якими гналися озброєні до зубів бойовики. Імам, ім'я якого не уточнюється з міркувань безпеки, сховав усіх їх у своєму маєтку – жінок і дітей переховував у своєму будинку, а чоловіків – у мечеті, повідомляє IslamNews з посиланням на Standard Media.

Коли бандформування чисельністю близько 300 бойовиків з автоматами з'явилося у селі, до них вже надійшла інформація про людей, які сховалися в мечеті. Стрясаючи автоматами, бандити вимагали від імама видати їм усіх до єдиного біженців, близько 260 осіб. Однак беззбройний імам не поступився їх вимогам і спробував напоумити бойовиків.

Коли ті стали поводитися ще агресивніше, імам, за свідченнями очевидців, з плачем кинувся на землю і став звершувати земні поклони Аллаху. Ця сцена протверезила екстремістів, і вони пішли своєю дорогою. Після інциденту християни ще 5 днів пробули у будинку імама і мечеті, а потім їх перевезли до табору біженців.