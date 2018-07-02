В Узбекистані затримано кримінального авторитета, який переписав на себе мечеть

В Узбекистані відбулося затримання відомого у кримінальному світі Шухрата «Домрабадского» і його брата, Шавката Насірова, яких підозрюють у тому, що вони незаконно переписали на себе мечеть.

За словами священнослужителів, авторитет і його брат заважали працювати і управляли мечеттю, повідомляє сайт uznews.

Брати Шухрат і Шавкат Насірови були затримані у ході спецоперації за участю співробітників СДБ Узбекистану та правоохоронних органів.

У ході проведених оперативниками заходів з'ясувалося, що Шухрат «Домрабадский» і його брат Шавкат видавали себе «господарями» мечеті «Носірхон» у Чиланзарському районі столиці Узбекистану та перешкоджали роботі її священнослужителів.

За словами співробітників мечеті, брати Насірови відібрали у мечеті всі документи і печатку, і, переробивши їх під себе, управляли мечеттю від свого імені.

Насіров Шухратила Шукурилаєвич (Шухрат «Домрабадський») народився 27 квітня 1957 року в Ташкенті. У 1993 році був засуджений до 15 років позбавлення волі за статтями 133 (Вилучення органів або тканин людини), 168 (Шахрайство), 169 (Крадіжка), 267 (Угон транспортного засобу) КК РУз. Шухратилла Носіров вийшов на волю у серпні 2016 року.