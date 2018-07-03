У Вірменії завершився V міжнародний фестиваль духовно-моральних фільмів

У Вірменії завершився V Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва і духовно-моральних фільмів «Фреска», який проходив з 22 червня по 1 липня.

У цьому році на фестивалі були представлені 28 фільмів з 13 країн, повідомляє Cедмица.RU.

Серед учасників – Вірменія, Росія, Іран, Іспанія, Італія, Франція, Марокко, Чехія, Домініканська республіка, Узбекистан, Ізраїль, Латвія і Грузія. У фільмах порушено цілий ряд загальнолюдських проблем: міжособистісні відносини, труднощі людей з обмеженими можливостями і прагнення досягти намічених цілей. Крім того, показана глибина морального падіння людини і те, як вона може знайти в собі сили знову піднятись вгору.

Приміром, у фільмі російського режисера Наталії Лебедєвої «Ізольда» розповідається про хлопчика з дивним «домашнім вихованцем» - мухою. До хлопчика в будинок приходить вчителька і розповідає його бабусі, що учням було задано написати твір на тему «Моя домашня тварина». Її онук написав про муху, яка живе в його кімнаті. З мухою трапляється неприємність, але її рятує ветеринар, який умовляє хлопчика відпустити муху, а додому забрати кинуту господарями кішку. Фільм розповідає про дитячу гуманність, про право на свободу будь-якої живої істоти, навіть якщо це муха.

Повнометражна кінокартина іранського режисера Казема Молліє «Купал» привертає увагу глядача до людської жорстокості і жаль про зроблене. Головний герой картини доктор Ахмад Купал – таксидерміст. У якийсь момент його починають переслідувати тварини, з яких він робив опудала.

Також цікавий фільм, представлений настоятелем вірменського монастиря святих Архангелів Єрусалиму архімандритом Гевондом Оганесяном «Благодатний вогонь», який не покажуть по TV». Фільм документально представляє процес передачі і виносу благодатного вогню з Кувуклії Храму Гробу Господнього. Це своєрідна екскурсія в храм Святого Воскресіння на Голгофі і по вулицях Єрусалиму.

Перший фестиваль «Фреска» пройшов у Вірменії в 2014 році.З тих пір покази фільмів, паломництва учасників, виставки та семінари проходять щорічно як в столиці, так і в різних регіонах Вірменії. Демонстрація кінострічок, як правило, проходить в польових умовах - під відкритим небом.

У нинішньому році у фестивалі в якості помічників були задіяні понад 200 добровольців, у тому числі діти з проблемами опорно-рухового апарату. У рамках фестивалю було організовано паломництво у святі місця. Учасники відвідали храм Хор Вірап, де, за переказами, в глибокій ямі 15 років провів Святий Григорій Просвітитель. Також вони побували у монастирському комплексі Нораванк в Вайоцдзорській області та Татевському монастирі в Сюникскій області. Крім цього, учасники розбили наметовий табір поруч з Татевським монастирем, де проходили зустрічі з місцевими священнослужителями та мистецтвознавцями. Також в рамках фестивалю було заплановано відвідування музеїв Вірменії та Першопрестольного Святого Ечміадзіна.