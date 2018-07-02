Вчені опублікували текст з Євангелія від Марка з найдавнішого манускрипту

Товариство досліджень Єгипту в останньому томі Оксирінхських папірусів (під номером LXXXIII) опублікувало фотокопію і реконструкцію папирусного фрагмента, який містить неповний текст декількох віршів 1-ї глави Євангелія від Марка – №№7-9 і №№16-18.

У виданому томі цей папірусний фрагмент значиться під номером P. Oxy. 5345, повідомляє Cедмица.RU. У класифікації новозавітних папірусів він носить назву P137. Оригінал рукопису знаходиться в оксфордському Музеї Эшмола.

Британські папирологи, професора Даніела Коломо і Дірк Оббинк, які опублікували фрагмент, датують його періодом з 150 по 250 рік на основі палеографічних даних.

Манускрипт, а точніше те, що від нього залишилося, являє собою частину папірусу розміром 4,4x4 см. Рядки з частково збереженими віршами Євангелія від Марка розташовані з обох сторін рукописи. Це свідчить про те, що це був, швидше за все, перший аркуш кодексу, а не сувій з текстом. До кодексу, крім Євангелія, могли входити і інші новозавітні твори.

Доля цього рукописного тексту примітна. Навколо обставин виявлення та віку вчені ведуть запеклі дискусії. Перші згадки про папіруси з текстом Євангелія від Марка з'явилися у пресі в 2011-12 році. Але знайдені вони були разом з багатьма іншими рукописами і артефактами Оксирінха не пізніше 1903 року, йдеться в повідомленні Суспільства досліджень Єгипту про публікації євангельського фрагменту.

Дослідження археологічних знахідок, які зберігалися в однієї з фрагментом Євангелія скриньці, не велися аж до 2011 р., коли за нього взялися вже згадувані папирологи Коломо і Оббинк. При цьому, за свідченням відомого фахівця з Нового Завіту Крейга Е. Еванса, фрагмент був знайдений в похоронній масці з папірусу.

В Єгипті римсько-елліністичного періоду існувала практика накладати на голову муміфікованого тіла небіжчика маску. Золоті маски були доступні далеко не всім, тому широко використовувалися маски з папирусного аркуша чи полотна. Подібна фарбована маска, склеєна з декількох папірусів, і була піддана «вівісекції»: шляхом розчинення клею дослідники виокремили з неї фрагмент з текстом Євангелія від Марка, а також ще сотні фрагментів папірусних рукописів різного змісту – від давньогрецьких класичних текстів (Гомер, філософські трактати) до ділових розписок і приватного листування.

Після того, як було встановлено, що фрагмент містить текст із другого канонічного Євангелія, розгорілися палкі суперечки з приводу датування папірусу. Він був досліджений різними методами, в тому числі і за допомогою радіовуглецевого аналізу, а також шляхом порівняння з датуванням інших документів, що перебували разом з ним в масці. Спочатку з'явилися припущення, засновані на неточних даних, про раннє походження документа – наприкінці I століття н. е. Але незабаром, в результаті уточнюючих досліджень і замірів, більшість вчених зійшлися на датування II або навіть III століттям. На подібному, досить приблизному, датуванні зупинилися і видавці Оксирінхських текстів.

Таким чином, незважаючи на бажання багатьох, особливо конфесійних біблеїстів (в основному, євангеліків), євангельський фрагмент P137 не став найдавнішим рукописом з текстом Нового Заповіту, хоча і очікувалося, що він випередить за давнину прославлений P52 (Папірус Риландса, близько 125 р.). Однак на сьогоднішній день в науковому співтоваристві цей папірус отримав визнання як найбільш ранній рукопис з текстом Євангелія від Марка. В цьому відношенні Р137 обігнав за давнину відомий фрагментарно збережений папірус Честер Бітті (P45), в якому містяться численні уривки з 4-ої, 5-ої, 6-ої і інших глав цього Євангелія і який датується серединою III століття.

На сьогоднішній день виявлено, вивчено й опубліковано, повністю або частково збережених, близько 5300 грецьких манускриптів Нового Заповіту, які були створені в період з 1-ї чверті II століття до середини VIII століття. Таке розмаїття стародавнього рукописного матеріалу дозволяє дослідникам реконструювати новозавітні тексти з дуже високим ступенем вірогідності.