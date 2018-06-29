У церкві в Єрусалимі принц Вільям відвідав могилу Праведниці народів світу - своєї прабабусі

Британський принц Вільям у четвер відвідав могилу своєї прабабусі, грецької принцеси Аліси, яка в роки війни рятував євреїв під час нацистської окупації Греції й була похована в руській православній церкві в Єрусалимі.

Про це повідомляє російської инфорагентство з посиланням на "Reuters".

Принцеса Аліса Грецька (1885-1969) в 1993 році була посмертно зарахована до числа "Праведників народів світу". Це звання присвоюється національним ізраїльським меморіалом "Яд вашем" тим, хто рятував євреїв в період голокосту - гітлерівського геноциду єврейського народу. Під час Другої світової війни представниця британської королівської династії й родичка російської царської родини, переховувала євреїв від нацистів у своєму будинку в Афінах.

Принц Вільям у вівторок після відвідування меморіалу жертв голокосту "Яд Вашем" зустрівся з нащадками родини Коенів, врятованих його прабабусею.