В Азербайджані створять базу теологів, які працюють у країні

В Азербайджані ведеться робота зі створення єдиної бази теологів, які здійснюють свою діяльність у республіці.

Про це, виступаючи на конференції «Релігійна освіта: сучасний стан і цілі», розповів ректор Інституту теології Джейхун Мамедов, повідомляє Islam-today.

Також, за його словами, наразі спільно з Міністерством освіти опрацьовуються нові стандарти релігійної освіти.

Найближчим часом будуть підготовлені нові навчальні посібники, оскільки, як виявилося, більшість підручників, за якими майбутні імами займаються зараз, написані турецькою мовою.

Про створення в Азербайджані Інституту теології стало відомо на початку цього року. очікується, що він почне роботу вже з вересня. У перший навчальний рік в інститут планується прийняти 60 студентів.