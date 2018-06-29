У Вірменії чоловік 23 роки самостійно будував підземний храм

Вірменин 23 роки будував підземний храм за допомогою долота й молотка.

У 1985 році житель села Аріндж Левон Аракелян збирався побудувати сховище для овочів, але так захопився, що побудував підземний храм, повідомляє "Ніж" з посиланням на Radio Free Europe.

Коли Левон Аракелян почав копати у своєму підвалі яму для картоплі, йому було 44 роки. Яма розросталася, і господар вирішив зробити там винний льох, але потім йому приснився підземний храм. Його спорудженням Левон займався 23 роки, працюючи по 18 годин у день і використовуючи лише долото та молоток.

Спочатку робота йшла важко, і будівельнику вдавалося просунутися лише на 7 сантиметрів на день. Через 10 років наполегливої праці перший шар породи, базальт, змінився на туф і будувати храм стало легше. Загалом Аракелян витягнув на поверхню 450 вантажівок породи, яку вивозила й використовувала для своїх проектів місцева будівельна компанія.

Нижні зали храму розташовані на глибині 21 метра - це висота семиповерхового будинку. Аракелян вирізав колони, сходи, скульптури, тунелі та прикрасив це все орнаментом.

Левон помер від інфаркту в 2008 році, коли йому було 67 років. Роботу він не закінчив - у планах будівельника були ще 30 років праці. Тепер храмом керує його дружина Тося, яка вважає, що чоловік занапастив своє здоров'я під землею. Тим не менш, вона вдячна Левону за цей храм.