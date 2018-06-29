У Єрусалимі Вірменський Патріархат подарував принцу Вільяму хрест

Вірменський Патріархат у Єрусалимі подарував принцу Вільяму хрест.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник Вірменського Патріархату Єрусалима Овнан Багдасарян, повідомляють Аспекти.net.

«Принц Вільям, який знаходиться на Святій Землі з офіційним візитом відвідав Храм Гробу Господнього, де його зустріли духовнілідери трьох громад. Вірменський патріархат Єрусалиму представляв ключар вірменського патріархату, архієпископ Севан Гарібян», - написав Багдасарян.

За його словами, в каплиці Святого Йосифа Аримафейського принца привітав священик вірменської Патріархії Єрусалиму Самуїл Агоян і від імені Патріархату подарував йому вірменський хрест.