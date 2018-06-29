У Єрусалимі Вірменський Патріархат подарував принцу Вільяму хрест
10:01, 29 червня 2018Світ
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Вірменський Патріархат подарував принцу Вільяму хрест / aspekty.net
Вірменський Патріархат у Єрусалимі подарував принцу Вільяму хрест.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник Вірменського Патріархату Єрусалима Овнан Багдасарян, повідомляють Аспекти.net.
«Принц Вільям, який знаходиться на Святій Землі з офіційним візитом відвідав Храм Гробу Господнього, де його зустріли духовнілідери трьох громад. Вірменський патріархат Єрусалиму представляв ключар вірменського патріархату, архієпископ Севан Гарібян», - написав Багдасарян.
За його словами, в каплиці Святого Йосифа Аримафейського принца привітав священик вірменської Патріархії Єрусалиму Самуїл Агоян і від імені Патріархату подарував йому вірменський хрест.
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