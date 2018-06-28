В Іспанії вчителька праці спробувала відреставрувати статую святого Георгія Побідоносця XVI століття

В Іспанії вчителька праці спробувала відновити дерев'яну скульптуру XVI століття.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на "El Mundo".

Жінка розфарбувала скульптурі Георгія Побідоносця, яка знаходиться в церкві Сан-Мігель, обличчя й обладунки. У результаті святий, який б'є списом змія, став схожий на пластикову ляльку з яскраво-рожевим обличчям.

У вчительки не було спеціальної освіти, а відреставрувати скульптуру її попросили самі священнослужителі.

"Сьогодні Естелья потрапила на сторінки газет не завдяки своєму прекрасному історичному, художньому, архітектурному й культурному спадку, а через незграбні [реставраційні] роботи які провели зі скульптурою святого Георгія XVI століття в одній із чудових церков міста", - написав мер міста Кольдо Леос у Twitter.