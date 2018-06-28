Греція вимагає від Британії повернути скульптури Парфенона, вивезені туди в XIX столітті, однак та відмовляється від співпраці в цьому питанні.

Про чергову спробу повернення скульптур повідомив глава уряду Греції Алексіс Ципрас. Цю вимогу він висунув прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей, передає "ПРАВМИР".

"Мармур належить світовій культурній спадщині, але його справжнє місце – це Парфенон", – заявив Ціпрас.

Скульптури вивіз колишній англійський посол в Османській Імперії лорд Елгін, який отримав дозвіл від керувавших у ХIХ столітті на території Греції турків взяти з Акрополя "деякі уламки каміння з написами і фігурами". У 1802 році він переправив в Англію 12 скульптур, плити з орнаментами і ряд інших фрагментів з фронтонів Парфенона. Таким чином, у Лондоні виявилося близько половини всіх мармурових прикрас давньогрецького храму.

Афіни неодноразово вимагали від Лондона повернення мармурів Елгіна як невід'ємної частини національного надбання. Суперечка відновилася з новою силою у зв'язку з відкриттям сучасного музею Акрополя в 2009 році. У Греції стверджують, що це величезне музейне приміщення загальною площею 20 тис. кв. м дозволить виставити всі скульптури Парфенона, які дійшли до наших днів, разом, повністю гарантувавши їх збереження.

Лондон відповідає відмовою, посилаючись на те, що їх придбання лордом Елгіном було юридично законно для того часу, а самі статуї і рельєфи знаходяться в Британському музеї в повній безпеці і відкриті для безкоштовного відвідування всіма бажаючими.