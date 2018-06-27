У школи Узбекистану повернеться принцип «урок священний»

Найближчим часом в школи Узбекистану повернеться принцип «урок священний».

З такою заявою виступив новий міністр народної освіти республіки Шерзод Шерматов, повідомляє Islam-today.

За його словами, цей принцип дозволить позбавити вчителів від нескінченних перевірок та паперової тяганини, яка, як правило, займає в середньому чотири години робочого часу щодня і ніяк не оплачується.

Як зазначив міністр, лише за останній рік в республіканських школах пройшло близько 207 тисяч різних перевірок – і це при тому, що шкіл в Узбекистані – близько 10 тисяч. Перевірки, на думку міністра, зривають навчальний процес. Новий принцип покликаний покласти край такій практиці. Відтепер, за словами Шерматова, залучати вчителів до діяльності, що не належить до їх прямих обов'язків, буде категорично заборонено.

Вчителі Узбекистану неодноразово скаржилися на Міністерство освіти, чиновники якого нав'язують їм діяльність, що не входить у їх обов'язки, наприклад, фіксувати на фото заходи, що проходять у навчальних закладах, або прибирати прилеглу до школи територію.