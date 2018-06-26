У Дубліні священник на авто в'їхав у натовп: постраждали 7 осіб

Поблизу церкви у передмісті Дубліна Клондолкіні сталося зіткнення автомобіля з натовпом, внаслідок чого щонайменше сім осіб постраждали, а двоє перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на RTE.

Зазначається, що люди на цьому місці зібралися у зв’язку з похороном.

За словами ірландських правоохоронців, інцидент, імовірно, є нещасним випадком, оскільки за кермом машини перебував священик і йому стало погано, відтак чоловік утратив контроль над транспортним засобом.

Двох осіб, які найбільше постраждали, було госпіталізовано. Решта ж людей отримали незначні ушкодження та їм надали допомогу на місці.

Також, окрім правоохоронців і медиків, на місці також працювали пожежні бригади. Розслідування інциденту триває.