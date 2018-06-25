Трамп сказав, що вважає євреїв менш шляхетними, ніж християн-євангелістів

Дональд Трамп заявив на засіданні в Білому домі, що вважає євреїв менш шляхетними, ніж християн-євангелістів.

Цю заяву американський лідер зробив під час розмови про перенесення посольства США в Єрусалим, повідомляє проект "Єврейські новини".

Він підкреслив, що це непросте рішення євреї цінують недостатньо й що від християн подяки набагато більше.

Це інтерв'ю було показано на християнському каналі TBN (Телебачення без насильства), який веде трансляцію свого ефіру по всьому світу.