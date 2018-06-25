Трамп сказав, що вважає євреїв менш шляхетними, ніж християн-євангелістів
20:00, 25 червня 2018Світ
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Дональд Трамп / InfoResist
Дональд Трамп заявив на засіданні в Білому домі, що вважає євреїв менш шляхетними, ніж християн-євангелістів.
Цю заяву американський лідер зробив під час розмови про перенесення посольства США в Єрусалим, повідомляє проект "Єврейські новини".
Він підкреслив, що це непросте рішення євреї цінують недостатньо й що від християн подяки набагато більше.
Це інтерв'ю було показано на християнському каналі TBN (Телебачення без насильства), який веде трансляцію свого ефіру по всьому світу.
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