У мережі опублікували фото чеської церкви, яку назівають найстрашнішим місцем на Землі

Привиди студентів перетворили церкву на найстрашніше місце на Землі, художник таким чином намагався привернути увагу людей до історії.

Зазвичай церква – це місце, куди люди приходять помолитися чи посидіти в тиші та подумати. Це місце більшість людей вважають хранителем спокою та миру. Втім є церкви, переступаючи поріг яких, просто кров холоне в жилах. У Чехії існує стародавня церква, яку вважають найстрашнішою.

У чеському селі Лукова завдяки білим привидам став популярним костел Святого Георгія.

Побудована в 1352 році церква почала занепадати ще в 60-х роках XX століття. Причиною запустіння став обвал даху, який стався під час однієї з похоронних церемоній. Грошей на ремонт не виявилося, а місцеві жителі повірили в те, що святе місце прокляте.

У спробі привернути увагу до старого будинку місцевий художник Якуб Хадрава перетворив руїни на арт-об'єкт. Тепер на лавках для прихожан сидять безмовні нерухомі білі силуети.

Мотрошні білі фігури зображують привидів студентських німців. Вони реально жили в цьому селі за часів Другої світової війни. Традиційно щонеділі юнаки та дівчата відвідували цей костел.

Художник таким чином намагався привернути увагу до історії світу і показати, що кожен об'єкт ще й досі має вплив на людей.

Znaj.ua