У Швеції на міжнародній конференції науковці обговорили релігійну культуру Сирії

У шведській Об'єднаній Теологічній академії наук і Стокгольмській вищій школі теології святого Ігнатія пройшла триденна наукова конференція на тему «Майбутнє досліджень в області сирології».

Науковий форум приурочений до 80-ліття видатного британського сиролога Себастіана П. Брока, який вважається на сьогоднішній день провідним спеціалістом з сирійської мови та давньо-сирійської християнської літератури, повідомляє "Седмиця".

У роботі наукового форуму взяли участь понад сто теологів, сирологов, біблеїстів, релігієзнавців та істориків з університетів і дослідних центрів Швеції, Великобританії, США, Італії, Німеччини, Голландії, Бельгії, Швейцарії, Греції, Угорщини, Румунії, Ізраїлю, Японії та Росії.

Кілька доповідей форуму було присвячено давньосирійському перекладу Біблії, одному з найбільш ранніх після Септуагінти, Пешитте. Переважна частина була пов'язана з патристичною проблематикою. Прозвучало багато доповідей, присвячених темам міжрелігійного діалогу та порівняльного релігієзнавства.