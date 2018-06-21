У Британії церкву тимчасово закрили, щоб не турбувати птахів
14:38, 21 червня 2018Світ
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Британська церква тимчасово закрилася заради синиць / SWNS.com
У Великобританії Церква святого Томаса Бекета в Девоні закрилася на два тижні заради птахів.
Синиці звили гніздо та вивели пташенят у трибуні вікарія, повідомляє "Правмір" з посиланням на "Daily Mail". Керівництво церкви вирішило не турбувати птахів та обмежило вхід людей до храму. Служби там тривали, але без гри на органі й без церковного дзвону.
Вікна в храмі були увесь час відкриті, так що птахи могли вільно вилітати та повертатися.
Через два тижні пташенята підросли та синиці вилетіли з храму.
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