У Британії церкву тимчасово закрили, щоб не турбувати птахів

14:38, 21 червня 2018
Світ
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Британська церква тимчасово закрилася заради синиць / SWNS.com

Синиці звили гніздо та вивели пташенят у трибуні вікарія, повідомляє "Правмір" з посиланням на "Daily Mail". Керівництво церкви вирішило не турбувати птахів та обмежило вхід людей до храму. Служби там тривали, але без гри на органі й без церковного дзвону.

Вікна в храмі були увесь час відкриті, так що птахи могли вільно вилітати та повертатися.

Через два тижні пташенята підросли та синиці вилетіли з храму.

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