У Британії церкву тимчасово закрили, щоб не турбувати птахів

У Великобританії Церква святого Томаса Бекета в Девоні закрилася на два тижні заради птахів.

Синиці звили гніздо та вивели пташенят у трибуні вікарія, повідомляє "Правмір" з посиланням на "Daily Mail". Керівництво церкви вирішило не турбувати птахів та обмежило вхід людей до храму. Служби там тривали, але без гри на органі й без церковного дзвону.

Вікна в храмі були увесь час відкриті, так що птахи могли вільно вилітати та повертатися.

Через два тижні пташенята підросли та синиці вилетіли з храму.