Глави християнських Церков Святої Землі попросили ізраїльського прем'єра не допустити прийняття спірного законопроекту

Ізраїльський законопроект, який продовжує обговорюватися, спрямований на «систематичний і безпрецедентний напад на християн Святої Землі», здатний порушити «основні права» та підірвати «тонку структуру відносин», побудовану кілька десятиліть тому між місцевими християнськими громадами та Єврейською державою.

Про це християнські лідери, відповідальні за спільне управління Гробом Господнім, пишуть у листі, направленому Біньяміну Нетаньяху, в якому вони просять ізраїльського прем'єра «діяти швидко і рішуче, щоб заблокувати законопроект, одностороннє просування якого змусить церкви також реагувати», повідомляє «Седмиця» з посиланням на «Fides».

Лист підписали Феофіл III, православний Патріарх Єрусалимський; Нурхан Манукян, вірменський патріарх Єрусалимський, і Франческо Паттон, францисканський кустод Святої Землі.

У листі трьох християнських лідерів підкреслюється суперечність між християнськими конфесіями та ізраїльським урядом, який в кінці лютого підштовхнув місцеві церкви до «закриття» Гробу Господнього. Храм, побудований на місці хресної смерті, поховання та воскресіння Іісуса Христа, був закритий з неділі 25-го по вівторок 27 лютого в якості протесту проти запропонованого законопроекту.

Законопроект, який викликав бурхливу реакцію християнських лідерів, спрямований на те, щоб гарантувати ізраїльському уряду можливість конфіскувати ті церковні об'єкти, які в минулому були орендовані у релігійних організацій протягом тривалого часу - до 99 років - єврейський Національний фонд.

Між тим, останнім часом деякі церковні організації, щоб впоратися зі своїми боргами, продавали великим приватним групам свою нерухомість.

Парламент Ізраїлю вже деякий час працює над цим законопроектом, який дозволить експропріацію церковних земель Державою Ізраїль, спрямовану на вилучення цих об'єктів з можливих юридичних спорів, щоб захистити власників будинків і будівель, побудованих тим часом на цих спірних землях.

У лютому керівники місцевих церков припинили акції протесту після того, як ізраїльський уряд обіцяв почати переговори з зацікавленими церковними сторонами з приводу спірного питання.

Тепер три релігійних лідери, які підписали лист Нетаньяху, повідомляють, що вони дізналися, що законопроект буде поданий до Комітету міністрів з урахуванням майбутнього схвалення.

Ізраїльський парламентарій Рахіль Азарія, що відповідає за законопроект, відповіла на питання церковних лідерів. За словами Азарії, законопроект спрямований лише на захист жителів, які живуть у будинках, побудованих на землях, які належали церквам, але не дозволить будь-які спекуляції з цим церковним майном. Парламентарій також наголосила, що новий проект закону спрямований на надання загальних гарантій захисту дрібних домовласників на землях, які можуть бути предметом юридичних суперечок, без яких-небудь конкретних посилань на церковне майно.