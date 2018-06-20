В Естонії археологи виявили значки паломників і зображення Спасителя часів Середньовіччя

Археологи під час розкопок у талліннському районі Каламая на площі майже в тисячу квадратних метрів виявили понад 15 тисяч предметів побуту та культури епохи середньовіччя.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням га агентство BNS і провідного археолога Ріво Бернотаса, мова йде про культурний шар товщиною майже у 90 см. У шарі немає будівельних конструкцій, що, за оцінкою Бернотаса, вказує на те, що низька прибережна ділянка була засипана ґрунтом і сміттям, доставлених зі Старого міста Таллінна.

Бернотас сказав, що в культурному шарі зустрічаються уламки та фрагменти зруйнованої в середні століття каплиці, а також предметів із ремісничих майстерень і житлових районів міста у першій половині 16 століття.

Старший науковий співробітник Талліннського університету, археолог Еркі Русів розповів, що серед знахідок - вирізане зі слонової кістки й добре збережене скульптурне зображення Христа в Судний день, 25 значків паломників, фрагменти середньовічних вітражів.

Археологи повідомили, що серед знахідок багато матеріалів органічного походження - виробів з дерева, шкіри та текстилю, причому останні відносяться до рідкісних у Талліні. Фрагменти збереглися настільки добре, що їх можна реконструювати. Розкопки на ділянці триватимуть протягом усього літа.