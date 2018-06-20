У Грузії монастирському комплексу IX-XVIII століть присвоїли статус пам'ятки культурної спадщини

Датований IX-XVIII ст. монастирський комплекс Івана Хрестителя в селищі Ека (Західна Грузія) отримав статус нерухомої пам'ятки культурної спадщини.

Відповідне розпорядження підписано генеральним директором Національного агентства захисту культурної спадщини Ніколозом Антідзе, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на heritagesites.ge.

Комплекс охоплює: церкву IX–X ст., під якою виявлено ще більш ранні шари; врата XIII – XIV ст.; дзвіниця XIII–XIV ст.; огорожа (X, XVII - XVIII ст.).

Монастирський комплекс періоду пізнього середньовіччя згадується в історичних документах, але відомостей про час його будівництва або освячення не збереглося.

Центральним елементом комплексу є головний храм Іоанна Хрестителя. Територія гірського гребеня площею 150 х 50 м., на якій розташовуються монастирські будівлі, що являють собою цитадель. Від неї пологий рельєф спрямовується донизу, а дві інші сторони по вертикалях вкриті лісами.