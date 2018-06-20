Британське видання «Guardian» назвало країни, де молодь релігійніша, ніж старше покоління

Грузія та Гана є єдиними країнами, де молоді люди у віці 18-39 років більш релігійні, ніж люди у віці від 40 років.

Про це повідомляють «Новини-Грузії» з посиланням «Guardian» і глобальний аналіз Вашингтонського дослідницького центру Pew (Pew Research Center).

Стаття в «Guardian» називається так: «Молодь більш релігійна, ніж старші, лише в двох країнах світу». У підзаголовку наголошується: «Згідно з глобальним аналізом, молоді люди більш релігійні, ніж старші, лише в двох країнах - Гані та в колишній радянській республіці Грузії».

Аналіз дослідницького центру Pew був проведений у 106 країнах.

«Хоча розмір вікової різниці варіюється від країни до країни, усереднення національних результатів у кожній з обстежених країн дає чітку глобальну картину: 51% молодих людей у середній країні вважають релігію дуже важливою, між тим у віці 40 років і старше дуже важливою релігію вважають 57% - різниця в 6 процентних пунктів», - наголошується в дослідженні.

Особливо велика різниця між віруючим молодшим і старшим поколінням у США та країнах Європи.

Країни з найбільшим розривом – до 20% і вище між віруючим молодшим і старшим поколінням це Польща, Греція, Чилі, Румунія та Португалія.

У доповіді під назвою «Простір віку в релігії у всьому світі» говориться, що загальне пояснення полягає в тому, що «нові покоління стають менш релігійними в тандемі з економічним розвитком, оскільки колективні турботи про повсякденне виживання стають менш поширеними, а трагічні події стають менш частими».

«Відповідно до цієї лінії мислення, кожне покоління в суспільстві, що розвивається було б менш релігійним, ніж останнє, що пояснює, чому молоді люди менш релігійні, ніж старші люди», - відзначають дослідники.

Пояснити розрив може і той факт, що освіта в світі покращується. Крім того, тенденція звертатися до релігії зростає, бо люди, стаючи старшими, частіше стикаються зі смертю.