Естонська влада виділить на реставрацію двох храмів у Талліні € 290 тисяч

Голова Талліннської міськради Михайло Кілварт підпише договори про підтримку реставрації Копліського Храму Святителя Миколая і Пеетеліської церкви.

Про це повідомляє Портал новин Естонського національного телерадіомовлення.

"Копліська парафія Святителя Миколая власними силами та за підтримки міста відремонтувала дах церкви, головний вхід, а також зберегла ікони, які перебувають у храмі, – сказав голова Талліннського міського зібрання Михайло Кілварт. – У цьому році прихід планує відреставрувати фасади церкви та здійснити інші роботи, на ці цілі місто виділить близько 90 тисяч євро".

"Талліннський прихід Пеетелі в рамках програми відродження церков збирається відреставрувати вежу та північні фасади церкви, Таллінн підтримає реставрацію, виділивши 200 тисяч євро", – додав голова міськради.

При підписанні договору церкви представлятимуть настоятель Миколаївського приходу в Коплі протоієрей Євген Старцев і пастор Естонської євангелічно-лютеранської церкви Талліннського Пеетеліського приходу Ало Мартінсон.